¿Si fue por celos?, Hermano de Chris Rock revela razón de la bofetada /

Después de cuatro meses del escándalo que desató la bofetada de Will Smith contra Chris Rock en la gala de los Premios Óscar, sale a relucir lo que sería la verdadera razón que motivó al actor a propinarle este golpe, que lo llevó a tener serios problemas con la Academia.

Se trata de Tony Rock, hermano del comediante Chris Rock, quien recientemente contó en una entrevista en el podcast 'Top Billin', que la bofetada que le pegó Will Smith a su hermano no se debió solo al comentario sobre la alopecia de Jada Pinkett, sino que también a la mención del rapero 2Pac quien era amigo de su esposa.

El rapero 2Pac falleció en 1996, pero siempre se especuló sobre la estrecha relación que mantuvo con Jada, y aunque la actriz siempre dijo que no sostuvieron un romance por falta de química, Tony Rock aseguró que ésto fue un constante motivo de pelea de la pareja porque ella nunca pudo olvidar esa amistad.

Leer más:

"Creo que la bofetada fue la acumulación de él siendo abofeteado en otros niveles. Él mismo lo dijo, siempre odió el apodo de 'Suave'. Es suave. Jada no dejará que 2Pac muera, siempre ha algo sobre 2Pac y su hija que lo mencionan. Y no me estoy refiriendo a cosas familiares que la gente no sabe...esto es algo que todo el mundo sabe", comentó Tony durante la entrevista.