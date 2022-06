Puede que hayas dicho, escuchado o le hayas manifestado a alguien: “últimamente siento que me cuesta trabajo concentrarme”… “a veces parece que no consigo hacerme entender con los demás porque hablo muy rápido o se me olvidan las cosas mientras hablo”…“me siento incómodo con frecuencia y no sé muy bien por qué” ó “alguien me ha hecho caer en cuenta de algún cambio en mi cuerpo que no había notado hasta el momento como sudar de más”.

Sabemos que has pasado por momentos difíciles, que pueden traerte a tu vida emociones como la angustia y el miedo, e incluso pueden afectar la manera en la que te sientes y cómo interactúas con el mundo. Por eso te invitamos a conectarte con algunas herramientas para el cuidado de tu salud mental.

Navegarás por acciones que puedes realizar durante tu día, con el propósito de lograr un beneficio propio de la salud mental y física. Estas prácticas pueden ser, hábitos saludables de alimentación, higiene del sueño o la realización de actividades físicas, entre otras, que posibilitan tu bienestar.

Para descargar este episodio, clic aquí.

Hablemos también en las redes sociales del ICBF sobre salud mental:

- En Twitter encuéntranos como @ICBFColombia

- En Instagram como @icbfcolombiaoficial

- En Facebook es @ICBFColombia

- En TikTok @ICBFEsJuventud

- En Youtube @ICBFInstitucional

Encuentra más información en los portales:

- www.icbf.gov.co

- sacudete.icbf.gov.co