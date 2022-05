En cuatro sencillos pasos podrá ver series gratis en Instagram /

Con la llegada de la pandemia la estadía en casa aumento inevitablemente, esto último provocó que las personas buscaran formas de entretenerse y pasar el tiempo mientras se lograba contener el aumento de casos de COVID y surgía una vacuna. De esta manera, en medio de la pandemia uno de los planes favoritos de las personas fue ver series o películas en plataformas de streaming.

Le puede interesar:

Asimismo, durante este tiempo las grandes productoras vieron la oportunidad de implementar a sus marcas un producto nuevo, aplicaciones en donde la ciudadanía tuviera la oportunidad de ver en cualquier momento y lugar una película. Siendo así, la competencia de Netflix comenzó a aparecer poco a poco.

No obstante, Netflix, HBO Max, Disney Plus o Amazon son plataformas de pago, por lo cual no todas las personas tienen la posibilidad de disfrutar de las series o producciones que aparecen dentro de estas aplicaciones. Ante esto, Instagram vio una oportunidad para mantener a sus usuarios dentro de la app.

Instagram, aplicación orientada a contenido visual y audiovisual, ahora permite que las personas puedan ver programas de televisión mediante una función. La desventaja de esta novedad es que es necesario realizar una videollamada con otra persona.

Pasos para ver programas de televisión o series en Instagram:

1. Ingrese a la aplicación.

2. Comience una videollamada con un seguidor.

3. En la parte inferior aparecerán unos botones, de clic sobre el que dice "Multimedia"

4. Elija la serie o programa que desee ver.