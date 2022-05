Día Mundial del Reciclaje: Mitos sobre esta práctica /

La ciencia ha atribuido gran importancia a la práctica del reciclaje, pues se ha afirmado que esta permite reducir la contaminación y, a su vez, evitar los perjuicios que esta trae a la salud del ser humano, de los animales y en general de los seres vivos. Ahora bien, pese a que desde la academia se ha informado sobre esto, muchas personas se resisten a implementar esta acción en sus rutinas, principalmente por desinformación.

Le puede interesar:

Al rededor del reciclaje se han creado una serie de mitos y afirmaciones que pueden relacionarse directamente con el rechazo de la ciudadanía a incorporar esta practica, así como el imaginario que indica que se necesita de mucho esfuerzo para lograr un correcto reciclaje en los hogares.

Con lo anterior, en Caracol Radio le traemos varios mitos que han surgido a lo largo de los años sobre el reciclaje.

- La ciudadanía considera que no es necesario reciclar, porque hay personas que hacen esta labor. Sin embargo, al reciclar desde los hogares se optimiza esta función y se evita que materiales que no sean vistos por recicladores terminen en vertederos.

- Las personas arrojan a la basura materiales que pueden reciclarse debido a que creen que solo se pueden reciclar una vez. A pesar de esto, es importante informarse, hay materiales como el papel o el plástico que pueden reciclarse hasta 6 o 7 veces.

- Se cree que todos los materiales, es decir, orgánicos, inorgánicos, reciclables o no, terminan en los vertederos. No obstante, los recicladores trabajan para que esto no suceda al clasificar los materiales.

- Muchas personas han afirmado que reciclar contamina más, pero están en un error, ya que al reciclar se evita usar y explotar recursos naturales.