¿Por qué 'No Se Habla de Bruno' no se tuvo en cuenta para los Oscar?

La Academia dio a conocer el listado completo de los nominados a los Premios Oscar en su edición 94, y una de las cintas que se robó los aplausos fue 'Encanto', la película animada de Disney inspirada en Colombia lucha por tres estautillas en las categorías Mejor Película Animada, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora.

Así pues, 'Dos oruguitas', interpretado por Sebastián Yatra se ganó un lugar en la categoría Mejor Canción original junto a 'No Time To Die' de Billie Eilish para la última cinta de James Bond y Be Alive de Beyonce para King Richard, entre otros.

Sin embargo, dado el éxito de otros tema de 'Encanto' como We don’t talk about Bruno o 'No se habla de Bruno' en la industria musical, llamó la atención de los seguidores su no inclusión en el listado, a pesar de ocupar la primera posición en el 100 de Billboard.

¿Por qué no fue tenida en cuenta?



Existen varias razones, la primera se remonta a una publicación que realizó 'Variety', en la que apuntan a que desde Disney desconocían el éxito de la canción 'No se habla de Bruno' al momento de realizar las postulaciones a los premios.

Sin embargo, otra versión indica que 'Dos oruguitas' era la canción ideal para enviar, ya que representaba lo mejor de la película en conjunto. Esto en palabras del propio compositor Lin-Manuel Miranda, que estuvo al frente del trabajo musical en 'Encanto'.

Finalmente, las fechas estipuladas por la Academia, ya que la elección se realizó antes del lanzamiento de 'Encanto' a finales noviembre de 2021, y el plazo máximo era el día 1 de ese mes.

No se pierda a continuación, los dos temas en cuestión para recordar el éxito de esta poderosa cinta de animación: