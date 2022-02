Se acerca el regreso: El tiempo que falta para recuperación de Pacho Meza

Francisco Meza regresó al equipo donde levantó varios títulos y al que considera su casa. El jugador de Santa Fe todavía no ha tenido su segundo debut con la camiseta 'cardenal', pero no ve la hora de jugar nuevamente en Colombia.

"Volví a mi casa y me reencontré con mis compañeros. Estoy feliz. Siempre he tenido las puertas abiertas de Santa Fe, hace mucho había hablado con el presi para algún día regresar y luego de mi lesión se dio la oportunidad", contó Pacho Meza en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

Meza confesó que además de Santa Fe recibió otras ofertas del fútbol colombiano, pero por el vínculo que tenía con Tigres de la Liga MX nunca se pudo concretar nada.

"Interés por mí siempre ha habido de muchos equipos de Colombia y también de otras ligas, pero nunca se concretó nada por el contrato que tenía con Tigres", dijo.

Sin embargo, confesó que la grave lesión por la que todavía está atravesando su recuperación impidió que siguiera en el buen nivel en el que estaba.

"Las lesiones no me dejaron tener continuidad, pero pude competir a alto nivel, a alta intensidad y gané títulos. Me he podido levantar de cuatro cirugías, no ha sido fácil pero le he echado ganas y estoy trabajando para estar al 100% para Santa Fe", afirmó.

"Me siento muy bien, seguimos recuperándonos, el 20 de marzo cumplo los ocho meses de recuperación que era lo estipulado y espero que después de ese día ya esté listo para volver, estamos trabajando con juicio para que eso se dé", aseguró.