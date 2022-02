Baena: "Que con este triunfo se incentive más la práctica del béisbol"

Los Caimanes de Barranquilla le dieron un histórico triunfo al deporte colombiano al derrotar a los Gigantes de Cibao de República Dominicana. Pocos esperaban que la novena dirigida por José Mosquera se llevara el título ante un equipo que llevaba dos años seguidos como campeón.

"El triunfo conseguido por Colombia en la Serie del Caribe no es obra de la casualidad. Recordemos un poco que en el Clásico Mundial celebrado en Miami ya tocamos la campana, ya estamos clasificados para el próximo Clásico al ganarle un juego al equipo de Canadá. En el pasado Mundial Sub 23 que se celebró en México fuimos terceros y acabamos de ganar el título en el Panamericano Sub 23", explicó Eugenio Baena, periodista de Caracol Radio.

De los 32 peloteros que hay en el equipo, 14 son del departamento del Bolívar: "ahora se consagran estos muchachos que es una mezcla de jugadores veteranos con muchos jugadores jóvenes, prospectos de las Grandes Ligas", agregó Baena.

Sobre lo que significa este título subrayó Eugenio Baena: "Esto es importante para nuestro béisbol. Una cosa también clara es que el gobierno con este triunfo comience a incentivar más la práctica de esta disciplina deportiva creando muchas más escuelas en todo el país porque hay talento".

Para el periodista este deporte tiene un gran potencial: "También convertir el béisbol en una industria como lo es en República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Pananmá y así Colombia con el correr de los próximos años convertirse en una verdadera fábrica para consagrar peloteros y llevarlos a las Grandes Ligas".