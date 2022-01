Malagón: "Para completar mi sueño tengo que salir campeón con Santa Fe"

Parece una sueño que el hincha de un equipo llegue algún día a ser jugador profesional y vestir esos colores, pero esta es ahora la realidad de Jerson Malagón, que con 28 años debutará en el club del que es hincha como toda su familia.

Independiente Santa Fe confirmó a Jerson Malagón, proveniente del América de Cali, como nuevo jugador, con esto se empezaron a mover las redes a favor del futbolista y los mensajes de bienvenida por parte de los hinchas 'cardenales'.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el defensa no evitó celebrar su llegada al equipo en el que estuvo durante sus divisiones menores, pero recalcó que su sueño va a estar completo cuando logre ser campeón con la camiseta de Santa Fe.

"Toda mi familia es hincha de Santa Fe, llegar aquí es una parte de un sueño cumplido, completarlo es salir campeón con Santa Fe", dijo.

"Tengo el respaldo del presidente de Santa Fe y el cuerpo técnico, estoy en mi ciudad y con mi familia, es un plus, ya llevaba mucho tiempo fuera, estoy muy contento y agradecido con Dios", añadió.

Malagón a su vez recordó su paso por América y aunque Juan Carlos Osorio le informó que no iba a ser tenido en cuenta, está agradecido por toda la enseñanza que le dejó, al mismo tiempo que confesó no haber sido fácil adaptarse a las rotaciones.

"Con el profe Osorio llevábamos una muy buena relación, a lo último decide no tenerme en cuenta, pero le agradezco por haberme abierto la puerta. Toda la vida he sido central, el profe Osorio me empezó a poner de volante, al principio me costó. Le tengo mucho respeto y admiración, es muy preparado, siempre quedan muchas cosas de él, es un hombre que se sacrifica por las cosas, estoy muy agradecido con él", aseguró.