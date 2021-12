300 deportistas de Colombia competirán en la Carrera Atlética Miguel Ibarra

Los seguidores del atletismo en Colombia esperan el 8 de diciembre, para competir en la Carrera Atlética Miguel Ibarra, catalogada como uno de los eventos deportivos más importantes del país, que tras seis años reunirá alrededor de 300 deportistas en el municipio de Tocancipá, ubicado en el departamento de Cundinamarca.

El evento deportivo contará con atletas entre los 10 y 60 años que estarán distribuidos en 7 categorías distintas: Sub 14 (12 -13 años), Sub 16 (14 -15 años), Sub 18 (16 –17 años), Mayores (18 – 35 años), Master A (36 – 49 años) y Master B (50 +). Además se debutará a través de un circuito urbano contrarreloj, en el que los deportistas dependiendo su rendimiento recorrerán entre 1 y 8 vueltas de 1km.

“Este año contaremos con deportistas de todo el país, esperamos tener atletas de alto rendimiento y posicionar cada vez más este evento en Colombia. En versiones anteriores han participado representantes de la Selección Colombia de Atletismo y de los juegos olímpicos”, resaltó Camilo Pinilla, entrenador y organizador del evento.

Por su parte, la administración municipal de Tocancipá en cabeza del alcalde Andrés Porras, ha dispuesto una premiación especial para los 10 primeros deportistas de cada categoría: los deportistas menores de edad, obtendrán bonos intercambiables y los mayores premios en efectivo.

En busca de posicionar este evento como uno de los más importantes en el calendario deportivo del país, también se han invitado deportistas con alto reconocimiento a nivel internacional. Uno de ellos es Alejandro Marín, deportista de la Selección Colombia, actualmente Subcampeón Suramericano de 800 metros y récord nacional en su categoría.

“Este espacio es muy importante para que nuevos deportistas también se den a conocer. Desde la alcaldía de Tocancipá me han apoyado en mi carrera, pero es necesario que cada vez existan más competencias como esta para recibir más apoyo del Gobierno Nacional”, agregó el atleta.

Es importante resaltar que este municipio se está consolidando como uno de los más potentes en materia deportiva del país. Tal ha sido su auge que en los últimos tres meses, se han obtenido 114 medallas de competencias nacionales y departamentales.