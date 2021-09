El astro Lionel Messi expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público argentino por primera vez desde que la selección albiceleste ganó la Copa América en julio, cuando el jueves Argentina enfrente a Bolivia por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

"Es una locura todo. Es una lástima que no pueda ser a estadio lleno por la situación del mundo por la pandemia. Es una locura la gente: se junta todo, la selección que viene de ser campeón de la Copa América, mucho tiempo sin poder ir a la cancha, ni ver a la Selección", declaró Messi al canal deportivo ESPN.

El partido ante Bolivia en el estadio Monumental, que se jugará con 30% del aforo, marca el regreso del público a las canchas en Argentina desde marzo de 2020, debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19 en el país sudamericano.

"Es un momento espectacular para nosotros, tengo muchas ganas de disfrutarlo", insistió el capitán albiceleste, de 34 años.

El título que terminó con muchas frustraciones "ya quedó atrás, la vida sigue, pero con la tranquilidad que pude conseguir el sueño ese que tantas veces se me había negado", afirmó.

Al evocar la final ganada a Brasil en el estadio Maracaná que le dio a Argentina el primer título desde 1993, el astro dijo que en ese momento "no lo podía creer".

"No lo podía creer, porque lo había soñado tanto que no entendía bien lo que estaba pasando. Era como un sueño, fue un momento espectacular, lo disfruté y ahora más cuando veo las imágenes, porque en ese momento estaba totalmente ido, paralizado", confesó el seis veces balón de oro por su actuación en el FC Barcelona.

De todos modos, Messi le puso paños fríos a las expectativas que generó el equipo dirigido por Lionel Scaloni, segundo en la clasificatoria sudamericana detrás de Brasil.

"Ni antes éramos los peores por perder las finales, ni ahora somos los mejores. Pero hay que seguir preparándonos para lo que viene porque hay muchísimas selecciones que son muy buenas y todas compiten de igual a igual. A veces se da, a veces no, lo importante es dejar todo y quedarte satisfecho que se entregó todo", reflexionó.

En las copas "gana uno solo y llegar a una final no es poca cosa y eso no se valoró", lamentó Messi en alusión a las críticas de la prensa argentina por las cuatro finales perdidas en el Mundial de Rusia-2014, y las Copas Américas de Venezuela-2007, Chile-2015 y EEUU-2016).

"Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, decían que no sentíamos la camiseta, que no teníamos que jugar más en la selección, pero nosotros intentamos dar el máximo, éramos los primeros en querer ser campeones, pero no todo pasa por ganar o perder, es muy difícil ganar una Copa América", insistió.

Messi destacó "el grupo espectacular" que conforma la Albiceleste y destacó el "gran mérito" que tiene el DT Scaloni.

Scaloni "es el que formó esta selección, el que creyó, el que agarró en un momento complicado. De a poquito se fue armando, confiando en sus jugadores, trayendo gente nueva, gente joven, supo lo que quería de a poquito fue creciendo", afirmó el estelar.