"Ya debe estar lista solicitud de preclusión de Uribe": abogado de Monsalve

El próximo 6 de marzo se vence el plazo para que la Fiscalía presente escrito de acusación o precluya la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso por presunto soborno de testigos que llevó a la Corte Suprema de Justicia a ordenar su detención.



Aunque el fiscal a cargo de la investigación, Gabriel Jaimes, continúa recaudando pruebas para determinar si existen evidencias para sustentar la acusación, Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en contra del exmandatario, se negó a presentarse ante la Fiscalía porque no confía en la imparcialidad del organismo de investigación.



Así lo confirmó este domingo, el abogado de Monsalve, Miguel Angel del Río Malo: "No declarará porque ya lo hizo no solamente una vez sino varias. Es decir, que están dados todos los elementos para ir a juicio. para llevar a juicio al señor Uribe Velez. No creemos en una Fiscalía sesgada y parcializada en donde el señor Uribe Vélez parece más una víctima que un imputado".



Tanto el abogado Del Río, como el senador Iván Cepeda, contraparte de Uribe en el proceso, aseguraron que están convencidos de que, con el testimonio de Monsalve o sin él, ya la Fiscalía tiene lista la preclusión de Uribe.



"Les puedo garantizar que esta semana ya debe estar lista la solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación, declare Monsalve o no lo haga", manifestó Del Rio.



"Luego de meses de esfuerzos desesperados del fiscal Gabriel Jaimes, y la defensa de Uribe, por desconocer el abundante y sólido material probatorio presentado por la CSJ, con serenidad espero su escrito de preclusión. Estamos listos a demolerlo con argumentos y hechos ante un juez", señaló por su parte Cepeda.



En las últimas semanas, la Fiscalía le pidió a empresas de telefonía celular información sobre unas tarjetas SIM encontradas en el lugar donde está recluido Monsalve, en donde aparentemente habría información sobre sus contactos con el senador Cepeda.