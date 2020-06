Senador dice que se someterá a prueba de COVID-19

Durante la plenaria del Senado de este jueves, el congresista del partido Conservador, Laurenano Acuña, explicó que el día de ayer estuvo en una reunión en la gobernación del Atlántico para abordar temas sobre el covid-19 y relató que "en el día de hoy la noticia es que es que uno de los alcaldes que asistió con nosotros, salió positivo".





El senador explicó que no se ha sentido bien de salud en las últimas hora y por esa razón se someterá a una prueba de covid-19.

"Yo me he sentido mal, espero que Dios me ilumine, me salvaguarde pero aquí tengo en mi casa ahora mismo a la gente de la salud preparada para someterme a la prueba del COVID y por seguridad mía y de mi familia, por responsabilidad con mis hijos, quiero salir de esto, pero en verdad me siento físicamente muy mal, tengo una tos muy avanzada y un dolor fuerte en el cuerpo, con una fiebre", añadió el congresista.

El congresista dejó una constancia en la plenaria y abandonó la sesión para someterse a la prueba.