Piden a las ARL que cumplan con los afiliados expuestos al coronavirus

El Veedor Distrital, Guillermo Rivera, hizo un llamado a las Aseguradoras de Riesgo Laboral (ARL) para que den cumplimiento a la normatividad para la protección de sus afiliados que están directamente expuestos al contagio del virus, entre ellos los trabajadores de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo, personal de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud; trabajadores de transporte aéreo, marítimo o terrestre; control fronterizo, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.





“A través del Decreto No. 500, el Ministerio de Trabajo estableció que de los recursos de las cotizaciones en riesgos laborales, el 2% se debe destinar a actividades de emergencia e intervención, así como para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, de quienes no pueden guardar la cuarentena en sus hogares porque están cumpliendo con su labor en la contención del virus y están ayudando a salvar vidas”, señaló el Veedor.

Con relación a las incapacidades relacionadas con el Coronavirus, el Veedor advirtió: “en el caso de que la incapacidad sea atendida por la ARL se cubre el 100% del salario más traslados médicos, mientras que sí es por EPS se cubre el 66,67% del salario. Adicionalmente, si un empleado presenta síntomas relacionados con el Covid-19 debe permitírsele que se vaya para la casa y en caso de no ser incapacitado se le debe pagar su salario”.

En Bogotá operan 7 compañías de ARL con un total de 191.156 afiliados del sector de servicios sociales y de salud, donde la mayoría (89%) se encuentran registrados en Sura, Positiva, Colmena y Axa Colpatria. Por esta razón, la Veeduría Distrital considera fundamental que se fortalezcan los canales de comunicación con la ciudadanía involucrada.

“En medio de esta coyuntura es fundamental velar por la protección y garantía de derechos de todos los trabajadores, por eso es importante que las ARL se comuniquen con sus asegurados y aclaren dudas sobre los posibles escenarios que se pueden presentar en relación con la pandemia del Coronavirus, los canales a los cuales deben acudir y cuál es el protocolo a seguir con las ARL y el empleador en caso de estar contagiado por Covid-19”, enfatizó el Veedor.

Finalmente, el Veedor Rivera recordó que de acuerdo con la circular No. 17 del Ministerio del Trabajo, los empleadores tienen la obligación de reportar los empleados con posible infección de Coronavirus a las autoridades de salud.