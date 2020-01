Duque: "Tuvimos una reducción en los homicidios cercana al 1% en 2019 "

El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que en el 2019 existió una reducción d los homicidios cercana al 1% si se le compara con la cifra de 2018.

Según las cifras de la Presidencia de la República, en el 2019 se registraron 12.825 casos y en el 2018 fueron 12.923, es decir, 98 homicidios menos.

“Las cifras que les he compartido muestran optimismo, no complacencia. No muestran, de parte nuestra, jolgorio, ni más faltaba; muestran buenos resultados, pero queremos mejores indicadores cada vez más”, dijo Duque.

El mandatario también informó la reducción en las cifras de secuestros en el país, que "registró menos de 100 casos en el año. De hecho, en el 2019 se cometieron 92 secuestros, frente a 176 en 2018".

Por otra parte, Duque también habló de la erradicación de cultivos ilícitos en el territorio nacional.

“El año 2019 nos trae más de 100.000 hectáreas erradicadas, combinando distintas fuentes, pero quiero destacar la labor de la Fuerza Pública que logró en erradicación manual la cifra más alta que haya visto nuestro país bajo esa modalidad, superando las 94.000 hectáreas”, señaló el presidente.

Finalmente el presidente dijo que la meta para el 2022 es reducir un 50% los cultivos ilícitos en Colombia.