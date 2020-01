Shakira confiesa el motivo por el cual no quiere casarse con Piqué

Durante una reciente entrevista para un popular programa de televisión, la pareja habló de su vida laboral, sus hijos Milan y Sacha y, por supuesto, sobre la posibilidad de verlos en el altar.

Cuando el periodista tocó el tema del matrimonio, la cantante barranquillera aseguró que este tema no le convence completamente, y aseguró que una de las principales razones de la estabilidad que han tenido como pareja durante los 10 últimos años se debe precisamente a que no están casados.

"No quiero que me vea como su esposa, prefiero que me vea como su novia, su amante, algo así como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta. Y quiero que piense que todo es posible, dependiendo de su comportamiento", aseguró Shakira mientras soltaba una efusiva, mientras el futbolista sonreía nerviosamente.