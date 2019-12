Así fue el rifirrafe entre Ramírez y Bedout por asesinato de lideresa

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez el pasado 25 de diciembre reaccionó al asesinato de la lideresa Lucy Villarreal, cuando ella salía de impartir un taller con menores de edad en Tumaco.

"¿Quién asesinó antier a Lucy Villareal mientras sus hijos la esperaban para la navidad?, ¿Qué muestran las cámaras?,¿Por qué la gente tiene miedo a hablar? Fuerza pública y justicia deben redoblar esfuerzos en Tumaco, donde el narcotráfico que trae violencia creció exponencialmente", dijo la vicepresidenta.

El periodista Félix de Bedout comentó el tuit con el siguiente escrito: "La vicepresidenta está a un paso de salir al balcón a darle a la cacerola".

Pero Ramírez no se quedó atrás con la pulla de periodista y le respondió contundentemente.

"No @fdbedout no se equivoque. Jamás saldré a darle a la cacerola porque lo único que quiero es el progreso y no la destrucción de Colombia . Tal como lo ha planteado @IvanDuque la legalidad y la conversación constructiva, permiten solucionar entre todos lo que hay que corregir", escribió la vicepresidenta.

A lo que el periodista respondió enfáticamente: "Pues entonces señora vicepresidenta, con todo respeto, del gobierno más que preguntas se esperan respuestas. Por ejemplo ¿qué pasó con el llamado desesperado que en persona hicieron los lideres sociales en Tumaco al Ministro de Defensa hace solo 8 días?"