La pesca deportiva y el Pavón o Tucunaré: los nuevos protagonistas de Norca

La pesca deportiva inició en el municipio hace aproximadamente tres años y el gran protagonista es el pez Tucunaré o Pavón que, aunque no es una especie endémica, llegó al embalse pisando fuerte e impulsando el turismo y por ende, la economía desde diferentes modalidades.

Fueron los mismos turistas que esporádicamente llegaban al embalse Amaní a practicar la pesca deportiva, quienes les dieron a los habitantes de Norcasia la idea de emprender a través del aprovechamiento de esta actividad que atraería una gran cantidad de personas teniendo en cuenta que esta práctica demanda servicios de hospedaje, alimentación y transportes como embarcaciones.

De tal manera, se crearon emprendimientos como ecohoteles, restaurantes, empresas que brindan paquetes turísticos y de deportes de aventura, incluyendo el recorrido en canoa y lancha a través del embalse, que brinda la oportunidad de practicar la pesca deportiva no sólo para los aficionados y conocedores del tema, sino para aquellos que llegan con el deseo de aprender y que pueden contar con guías dispuestos a enseñarles.

Durante el año, el embalse recibe gente de todo el país, en su mayoría pescadores deportivos que llegan atraídos por la adrenalina que les produce pescar este tipo de pez: “es bastante voraz y da muy buenas peleas, eso es principalmente lo que a nosotros nos gusta, esa adrenalina y esa emoción de sentir el pez y estar con él”, cuenta Víctor Ruiz, turista y pescador deportivo.

Esta práctica es poco contaminante y no representa un gran peligro para el pez, por el contrario, lo que se busca es cuidar y preservar el espacio y la especie. La mayoría de pescadores lo hace por recreación y por hobby, realizan la pesca y posteriormente una liberación, no sin antes tomarse una foto con este atractivo animal que tiene vistosos colores entre naranja, azul, verde, amarillo y un particular lunar negro escamado en la cola.

Gracias a este pez, que ya encabeza la lista de máxima cantidad de especies en el embalse, la pesca deportiva impactó el turismo de forma muy positiva dejando muy buenas relaciones para quienes visitan y pasan un día agradable compartiendo con los locales que los dejan encantados con su calidad humana y hospitalidad.