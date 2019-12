Uribe: "El trabajador maneja mejor el ingreso que el Estado los impuestos"

No, el salario mínimo no quedó en 980.000 pesos como lo titulan algunos medios:



- Salario mínimo 2020: $877.802. Subió $49.686 (solo aumentó el 6%)



- Auxilio de transporte 2020: $102.853. Subió $5.821 (Y no todos reciben este auxilio)



Pilas.