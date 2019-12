BTS se vuelve viral cantando 'Feliz Navidad' en español

La banda pop surcoreana sorprendió derante el gran festival anual SBS Gayo Daejeon, transmitido en vivo cada año. En esta ocasión, BTS le alegró la Navidad a sus fans hispanos al cantar dentro de su presentación 'Feliz Navidad' en español.

Tan pronto pasó la presentación, las redes sociales se llenaron de cortos videos resaltando especialmente la prounciación de Jin, uno de los integrantes.

Gracias a la popularidad de la banda y la fidelidad de sus fans, tres numerales relacionados a BTS fueron tendencia nacional, ocupando el puesto 1, 3 y 4 en Twitter.

Además del clásico de José Feliciano, interpretado por Jin y J-Hope, se cantaron también Jingle Bell Rock, por V y Suga, Santa Claus Is Coming To Town, por Park Jimin y RM, y cerrando con Oh Holly Night, por Jungkook.