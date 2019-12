“Mañana no trabajo”, reportera ganó lotería y enloqueció en pleno noticiero

‘El Gordo’ es una lotería tradicional de España, reconocida a nivel internacional por entregar el mayor premio en el mundo, y el Canal La 1 de ese país se encontraba transmitiendo para conocer las impresiones de los ganadores.

Y es que la reportera Natalia Escudero del programa 'La Mañana' resultó ser una de las favorecidas de este codiciado premio y no pudo ocultar su felicidad al enterarse en plena transmisión de su victoria.

"Que mañana no voy. Natalia no trabaja mañana", fueron sus palabras mientras saltaba de felicidad. Entre tanto, los presentadores no paraban de reírse por la curiosa reacción de la mujer.

Escudero le preguntó a todos los ganadores del concurso lo que harían con el dinero que se ganaron. La mujer terminó bañada en champagne, al igual que los presentes en el bar de San Vicente del Raspeig de Alicante.

26.590 fue el número escogido y que al final le dio la victoria. Al final recibió 5000 euros ($18'469.881 de pesos colombianos)

La cuenta oficial de Twitter de TVE registró este momento que quedará en la memoria de la comunicadora por mucho tiempo.