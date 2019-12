Pepe Mujica calificó al feminismo como “bastante inútil”

El exmandatario uruguayo José ‘Pepe’ Mujica dio una entrevista a la revista Voces que ya está generando polémica en el continente, ya que, habló sobre el movimiento feminista que se ha extendido en los últimos meses.

José Mujica calificó el feminismo como “bastante inútil”, pues aunque considera que el machismo es un hecho y es necesario equiparar los derechos, le parece que “la estridencia” termina afectando la causa de las mujeres.

“La estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa y excita lo reaccionario de la propia sociedad”, declaró Mujica.

Agregó que hay mujeres explotadas y pobres, en los niveles más bajos de la sociedad a las que el feminismo “no les para bolas”.

En ese sentido manifestó que la mujer tiene una responsabilidad con sus hijos distinta a la que tienen los hombres.

“La mujer tiene una responsabilidad con sus hijos que, no es la del hombre. Trata de hacer cualquier cosa para darles de comer y protegerlos. La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque si no, no sabes ni dónde tenemos la camisa”, dice el expresidente en la entrevista.

Eso ya ha generado reacciones en redes sociales y por parte de activistas con críticas al expresidente por sus declaraciones.