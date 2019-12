Margarita Rosa de Francisco se sincera con "El violador fuiste tú"

La conocida actriz Margarita Rosa de Francisco abrió su corazón y contó un duro testimonio al aceptar que había sido abusada cuando era una niña. El hecho, lo revivió a través de su columna de opinión titulada 'El violador'.

En su escrito, Margarita inicia citando la letra del canto feminista, que se ha tomado al mundo del colectivo 'La tesis': "Y la culpa no era mía (tenía ocho años). Ni dónde estaba (dentro de un carro). Ni cómo vestía (un vestido con canesú y cuello redondo). El violador fuiste tú, muchacho. ¿Cuántos años tendrías? Calculo que por ahí unos veinticinco. Conducías el carro de mi papá".

Margarita continúa su historia contando que el joven era pecoso y pelirrojo y agrega "En Cali no se veía a nadie así. “Lo que pasó” contigo no sé si me lo he inventado. Todavía me pregunto si más bien se trata de una fantasía que tuve al sentir tus ojos tan fijos sobre mí aquella tarde en que me estaba bañando en la piscina de la casa de mi tía".

Luego, narra que el hecho ocurrió una tarde en la que supuestamente el joven le enseñaría a manejar y afirma "¿Cómo explicar esa mezcla de miedo y gusto que me producía ser el blanco de un interés tan obstinado?"

Finalmente, la actriz invita a las mujeres para que sigan gritando sus casos: "El violador en nuestro camino no es un individuo sino todo un sistema de abandonos y de duelos desiguales encadenados unos a otros. Sigamos gritando, mujeres, si eso ayuda a desarmarlo".

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.