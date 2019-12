"No he recibido solicitudes para formar nuevos sindicatos en el Concejo"

Alicia Arango, ministra de Trabajo, se pronunció frente a la carta que los concejales electos de Bogotá realizaron sobre la conformación de sindicatos en el Concejo.

La ministra aseguró que no ha recibido ninguna solicitud para formar legalmente estos sindicatos.

"Nosotros no hemos recibido la solicitud de sindicalización todavía, tendríamos que ver cómo viene eso y qué posibilidades hay de aceptar o no, porque un sindicato de por sí necesita la aprobación del Gobierno Nacional y del ministro de Trabajo para poder ser sindicato, si no, no lo es", dijo Arango.

Por otra parte, la ministra habló de la conformación de los equipos de cada concejal electo: "Esto me parece un abuso con los concejales que están llegando; ellos tiene derecho a llevar su gente, porque los anteriores llegaron con la condición de irse cuando su concejal saliera. Yo sí los invito a que por favor respeten los derechos que tiene los concejales".

Los concejales están esperando la respuesta del Procurador General de la Nación para poder conformar sus equipos de trabajo libremente.

