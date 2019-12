Conmovedor relato de Esteban, un joven que estuvo al borde del suicidio

Hace tres años Esteban estuvo en una de las etapas más difíciles de su vida. Donde todo había perdido sentido y creyó que su única salida era la ponerle fin a su existencia.

Sin embargo, contó que de la nada aparecieron personajes que, poco a poco, lo fueron ayudando. Una de estas personas fue Elsa, una señora de servicios generales de la universidad donde estudiaba, quien fue la que le salvó la vida.

“Yo estaba sentado en el borde de uno de los edificios más altos de la universidad dispuesto a tomar la decisión de saltar. Pero en ese momento apareció Elsa, me cogió de la camisa, me trajo un vaso de agua y los dos celadores me inmovilizaron. Ella se quedó conmigo todo el rato”.

Señaló que a partir de ese momento inició su proceso tratamiento de salud mental.

Escuche el audio completo de la entrevista:

