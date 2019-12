La confesión del exfiscal de la JEP Julián Bermeo

Julián Bermeo dice que para el 1 de marzo de 2019, día en que fueron capturados por el entramado de corrupción para incidir en casos como el de Santrich, sobre el medio día llamó a su exnovia para invitarla a almorzar después de una diligencia que tenía pendiente en el Hotel Marriott de la Calle 73 con Carrera 8, donde fueron detenidos.

“En ningún momento le especifiqué, ni le dije de qué se trataba la diligencia, ni mucho menos le pedí su apoyo para nada. Sencillamente ella, siendo mi novia se fue a esperarme, nos encontramos a la salida de la JEP, nos fuimos en el vehículo en el que me desplazaba y mientras tanto hablamos única y exclusivamente de la universidad”.

Cuando llegaron al Hotel Marriot de la 73 le dijo a Ana Cristina que lo esperara en la recepción, porque no quería presentarla. Esa era la reunión en la que había recibido de manos de agentes de la DEA y de la Fiscalía 40 mil dólares para el supuesto soborno.

“Cristina me preguntó que si me demoraba, le dije ya casi y ella me dijo que quería ir al baño. Cuando nos dijeron que el baño estaba ahí en frente, llegando al baño le metí el paquete en la mochila que ella llevaba. Le dije guárdeme esto, como ella iba adelante entró al baño y yo me devolví a la reunión para despedirme. Pero en ningún momento alcancé a entablar conversación alguna respecto de lo que yo estaba haciendo y menos de lo que había en el paquete”.

Esta declaración fue considerada por el juez del caso como una prueba relevante y convincente. Al mismo tiempo, consideró que la Fiscalía no tiene pruebas en contra de la mujer.

“No existe un registro, ni uno solo que permita situar a esta ciudadana, ya fuera en la reuniones del 27 y 28 de diciembre de 2018 y tampoco en lo más mínimo una sola interceptación telefónica. Ni un solo mecanismo invasivo de investigación o señalar que hubiera sido vigilada por parte de un agente encubierto, nada de eso”.

A la reuniones a las que se refiere el juez, fueron reuniones en las que participó un abogado que se hacía pasar como representante del 'Cartel de Sinaloa' y un aparente mexicano (el agente de la DEA) quienes lograron reunirse con Orlando Villamizar, otro implicado el 27 de diciembre.

A este momento el concierto para delinquir desaparece completamente y el cohecho se sostiene por algo muy débil, porque a esa ciudadana se le ha introducido irresponsablemente por parte del indiciado, el exfiscal, ese fajo de billetes con la seguridad de que no iba a suceder nada.

Aunque Ana Cristina Solarte recuperó la libertad, seguirá vinculada al proceso.