"No habrá diálogo con ELN hasta que cesen acciones y liberen secuestrados"

El presidente Iván Duque envió un mensaje al ELN y manifestó que no habrá ningún tipo de dialogo con esta organización si no cesa sus acciones y si no muestra la intención de paz.

“Y le dijimos muy claramente al ELN, que si quieren tener alguna oportunidad de aproximarse a ser escuchados, por parte del estado, lo tienen que hacer primero liberando a todos los secuestrados y, óigase bien, poniéndole fin a todos los actos criminales. Porque aquí no se acepta conversar mientras se flagela al pueblo colombiano” afirmó.

El presidente también se refirió al anuncio de las curules de víctimas asegurando que, a las verdaderas víctimas, hay que garantizarles representación política en el Congreso.

