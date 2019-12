¡Muy valiente! Llano contó que puede comunicarse con el más allá

El actor que hace parte de la novela 'El final del Paraíso' vivió toda una experiencia en helicóptero donde recordó algunos episodios de su infancia, su paso por el modelaje, la actuación y por su puesto su relación con Catalina Gómez.

Entre otras cosas, dijo que en alguna oportunidad compartió el mensaje “I see dead people” / “Veo gente muerta”, que es una habilidad que aprendió a manejar, donde tiene el poder de bloquearla o dejarla avanzar.

Llano afirmó que es una persona muy sensible con ese tipo de presencias, porque puede percibirlas con mayor facilidad, a diferencia de otros.

“De pequeño yo veía cosas diferentes, que no sabía como interpretarlas. Sobretodo cuando era pequeño en mi casa de Medellín. No quiero ser espiritista ni me interesa ninguna de esas cosas”, afirmó.

Su esposa, la presentadora Catalina Gómez, no se explica cómo puede ser tan tranquilo, y mantener la compostura y declaró que más allá de tenerle miedo a los muertos, se lo tiene a los vivos, a la gente falsa que puede llegar a hacerle daño.

Esta fue la entrevista completa:

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.