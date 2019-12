Se reveló cuál es la posición del Partido Liberal de la Reforma Tributaria

En el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, Diana Calderón reveló en el ‘Confidencial de las 12’ que hay dos posiciones de la bancada del Partido Liberal sobre la reforma tributaria. La primera, liderada por César Gaviria, el presidente del partido, le dice a sus colegas que no voten por los regalos fiscales que el Gobierno quiere dar a mega inversiones y propone defender problemas sociales como la rebaja del aporte en salud a pensionados y la sobretasa a utilidades del sector financiero.

La segunda posición del partido es votar no a la reforma frente a la crisis fiscal que se avecinaría con la aprobación de esa ley. El argumento de ese sector es que Alberto Carrasquilla, el Ministro de Hacienda, estaría buscando otra reforma en la que se golpearía el subsidio a sectores populares.

También se conocieron los nombres de los congresistas de Cambio Radical que no están de acuerdo en ser parte del Gobierno del presidente Iván Duque ni votar positivamente a la reforma tributaria. Se trata del senador Temístocles Ortega y el representante a la Cámara José Daniel López.

En el ‘Confidencial de las 12’ se reveló qué pasó en la reunión entre el presidente Duque y Francisco Santos, el embajador de Colombia en Estados Unidos. Se supo que Duque estaba molesto y le expresó que Carlos Holmes Trujillo, actual ministro de Defensa, y Guillermo Botero, su antecesor, estaban resentidos por las opiniones que tenía Santos sobre ellos.

Santos le pidió perdón a Duque, pero dijo que no iba a renunciar porque daría una imagen de inestabilidad al interior del Gobierno que no le convenía en el momento. El presidente no le pidió que lo hiciera, ni que tampoco se hiciera a un lado del cargo.

Finalmente reveló que, además del nombre de Miguel Uribe, está sonando el de Daniel Palacios, actual viceministro de Relaciones Políticas, para suceder a Nancy Patricia Gutiérrez. Palacios es una de las principales piezas del Centro Democrático en Bogotá y se sabe que rechazó el Viceministerio de la Defensa para tener la posibilidad de quedarse con el Ministerio de Interior.