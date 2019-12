Falcao volvió a la Champions en un festín del PSG

París Saint-Germain se dio un festín para cerrar su fastuosa fase de clasificación y, frente a un Galatasaray que celebraba su centésimo partido europeo, logró una goleada (5-0) que dejó a los turcos fuera de toda competición continental.



La dinamita parisiense en ataque desarboló a los de Estambul, que apenas apuró al meta español Sergio Rico en un partido en el que la victoria le era imperativa para optar a seguir en la Liga Europa.

En ese contexto, el argentino Mauro Icardi, el español Pablo Sarabia, el brasileño Neymar, que marcó su primer gol de la temporada en Liga de Campeones, el francés Kylian Mbappé y el uruguayo Edinson Cavani, llevaron la alegría a las gradas del Parque de los Príncipes para cerrar una fase de grupos en la que solo han cedido un empate.



Como no se jugaba nada el PSG, seguro ya de acabar como primero de su grupo por delante del Real Madrid, el entrenador alemán Thomas Thuchel rotó su efectivo, pero no se atrevió a hacerlo con sus dos principales estrellas, síntoma de la tensión que se vive en el vestuario.



Mbappé ya le dejó claro su disgusto cuando le cambió en los dos últimos duelos ligueros y pese a que el técnico le llamó al orden, prefirió no desairar los egos, política que aplicó también a Neymar.



Junto a ellos Icardi, que definitivamente parece haber superado a Cavani, pero que no parece sustituirle en el corazón de los aficionados, que corearon su nombre cuando saltó al terreno de juego para jugar la última media hora.



El nombre del uruguayo fue de nuevo cantado por los aficionados cuando a falta de 10 minutos el árbitro pitó un penalti. Cavani lo lanzó, redondeó el marcador y logró su primer gol de la temporada.



La rotación afectó al argentino Ángel di María y al italiano Marco Verratti, lo que dejó el centro del campo a Sarabia junto al joven Kouassi, de 17 años, y al argentino Leandro Paredes.



Desde el primer momento los locales mostraron que querían regalar una goleada a sus aficionados, mientras que el Galatasaray demostraba las carencias que le han convertido en el equipo menos goleador de la competición, con un solo tanto.



Fue Icardi el encargado de abrir la lata a los 32 minutos tras una buena combinación de Mbappé y Neymar, que dejó al goleador argentino solo ante la red. Fue su quinto tanto en seis duelos en Europa.



Tres minutos más tarde, Sarabia aprovechó un pase de Neymar para cruzar un disparo y ajustarlo a un palo del uruguayo Muslera, cuya estirada fue inútil.



Nada más regresar de los vestuarios, Neymar y Mbappé volvieron a encontrarse para que el brasileño estrenara su casillero en Europa esta temporada y un cuarto de hora más tarde cambiaron los papeles para que el francés consiguiera su quinta anotación en esta Liga de Campeones.



Mbappé ha estado implicado en 8 de las 17 dianas europeas del PSG esta temporada, porque también ha dado tres asistencias.



Además, celebró su gol número 100 en competición oficial en un club, 27 con el Mónaco y 73 con el PSG, a nueve días de cumplir 21 años.



Solo faltaba el tanto de Cavani para redondear la fiesta. Mbappé cayó derribado en el área y el público pidió que fuera el uruguayo el encargado de lanzar la pena máxima. Neymar, que a su llegada a París le disputó los penaltis, le fue a entregar el balón, signo de reconciliación total.