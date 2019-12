Bayern superó a un Tottenham con Davinson en la banca

El Bayern derrotó hoy por 3-1 al Tottenham con lo que logró el pleno de victorias en la fase de grupos de la Liga de Campeones, lo que psicológicamente era importante para el equipo tras dos derrotas consecutivas en la Bundesliga.



Ninguno de los dos equipos se jugaba nada y eso se vio ya en las alineaciones en las que tanto Hansi Flick como José Mourinho hicieron algunas rotaciones.



Mourinho fue más radical en cuento al número de titulares habituales que dejó por fuera pero Flick se permitió dejar en el banquillo a Robert Lewandowski y a Thomas Müller que, sin embargo, tuvo que entrar en el 26 por lesión de Kinsley Coman, cuyo diagnóstico está pendiente.



El Bayern tuvo más claridad ofensiva desde el comienzo aunque también mostró algunas inseguridades en defensa que hacían que el su dominio sobre el partido no fuera estable.



La primera ocasión clara la tuvo Benjamin Pavard en el minuto 12, con un remate de volea a centro de Ivan Perisic ante el que el meta Paulo Gazzaniga reaccionó con una buena parada.



En el 14 Coman abrió el marcador para el Bayern, La jugada la inició Serge Gnabry con una diagonal desde la derecha. La defensa del Tottenham optó por cubrir el centro y dejaron completamente sólo en la izquierda del área a Coman que recibió el pase de Gnabry para marcar con un remate cruzado.



El Bayern parecía mandar pero la primera vez que el Tottenham logró sacudirse llegó el empate con un remate dentro del área de Ryan Sessegnon. En la jugada previa el Tottenham movió el balón con excesiva facilidad por delante del área bávara, cuando Jerome Boateng, en la media luna, trató de ganar la pelota se la puso a Sessegnon que no tuvo problemas para vencer a Neuer.



El Bayern tardó un poco en recuperarse e incluso en el 33 hubiera podido verse en desventaja cuando Sissoko falló una gran ocasión.



En el 38 Gnabry reventó un balón contra el poste a pase de Coutinho, Y en el 45 Müller marcó el segundo aprovechando un rebote tras un remate al poste de Alphonso Davies.



Poco antes del descanso, el tercero estuvo cerca cuando un remate de media distancia de Coutinho se estrelló contra el larguero.



En la segunda parte, en el minuto 64, con un remate de rosca desde fuera del área, Coutinho marcó el tercero.



El Bayern, en lo que iba de la segunda parte, no había estado tan incisivo como en los primeros 45 minutos pero tenía el control del partido.



Tras el gol de Coutinho hubo una larga fase en la que pasó muy poco. El Bayern dominaba, pero sin ocasiones. Del lado del Tottenham hubo una acción ofensiva con una falta lanzada por Eriksen en el 76 que Neuer desvió al saque de esquina.



Ya en el descuento, Son tuvo una ocasión para descontar pero fracasó ante Neuer.