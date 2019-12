¡Imperdible! El documental sobre la fauna silvestre en Bogotá

‘Vecinos Inesperados’ es un trabajo documental sobre la historia de la fauna silvestre de Bogotá, dirigido por Mauricio Vélez y la fotografía de Richard Kirby.

Se trata de una producción que hace parte de la estrategia de Cultura Ciudadana Bogotá Vive Natural, que busca fortalecer las relaciones de convivencia entre la ciudadanía, los entornos naturales y la vida silvestre.

La banda sonora es una composición de Daniel Velasco e interpretada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del maestro invitado Eduardo Carrizosa.

“Si tuviera que definirla con pocas palabras, diría que es absolutamente cautivante e inesperada, descubrimos animales y comportamientos que no esperamos en sitios donde normalmente no buscamos. Y es un relato completamente novedoso, porque estamos mostrando la fauna en un contexto en donde no estamos acostumbrados a verla”, dijo el director Mauricio Vélez.

Un documental que se rodó durante el 2018 y 2019 en distintas locaciones de la capital. En las fases de pre-producción, rodaje y postproducción participaron más de 60 personas.

“Descubrimos que el 80% de las personas que habitan la ciudad considera que la fauna silvestre en Bogotá es escasa y el 10% que es inexistente, por eso diseñamos esta estrategia de cultura ciudadana para que todos descubran y amen nuestra fauna silvestre pues es difícil cuidar y querer lo que no se conoce. Esperamos que con este documental se comprenda la gran riqueza natural de Bogotá”, explicó María Claudia López, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.

Daniel Velasco afirmó que crear la música que acompañará la película no fue un proceso difícil, pues se inspiró con las imágenes que capturaron el director, Mauricio Vélez y el director de fotografía, Richard Kirby junto con el equipo de producción.

Por su parte, el maestro Eduardo Carrizosa aseguró que cada vez que dirige piezas para cine, “ve cómo la música hace las imágenes sonoras correspondientes a la imagen visual”.

El propósito de ‘Vecinos Inesperados’ es despertar afecto y empatía con la fauna silvestre de tal forma que, al terminar de verlo, los espectadores se dispongan a cuidarles pues nuestra convivencia con ellos es fuente de vida.

‘Vecinos inesperados’ cuenta la historia de los animales inesperados y sorprendentes que habitan en Bogotá, la manera insólita como se han adaptado a la vida urbana, y las estrategias astutas que han descifrado para convivir entre los bogotanos.

Desde la dramática lucha diaria por la supervivencia de los animales que habitan en nuestras casas, jardines y barrios, hasta escenas jamás antes filmadas de animales que ni sospechamos viven entre nosotros: como los ocelotes que habitan en las cercanías de la capital, los cusumbos en los bosques, los zorros que merodean en las calles en busca de comida, las águilas que pescan en el Parque Los Novios, la pareja de alcaravanes que anida en la cancha de fútbol de la Universidad Nacional, el búho que caza en un estacionamiento o el fascinante ciclo de vida de los cucarrones de invierno.

La historia será contada como ‘un día en la vida de’ los animales inesperados que habitan en Bogotá. Con las últimas técnicas cinematográficas como cámaras giroscópicas, control de movimiento de lapso de tiempo y cámara lenta, ‘Vecinos inesperados’ acompaña a los animales y plantas que habitan en la capital a través de sus aventuras cotidianas para crearle al espectador una experiencia inmersiva.

Todo esto en un contexto de las estaciones cambiantes de Bogotá, desde el drama de la lluvia y una vibrante, colorida y dinámica ciudad, hasta un exuberante paraíso cubierto de sol y bosques.

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.