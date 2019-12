Lucas Pusineri: "Me voy del Cali por conceptos de dignidad"

Lucas Pusineri no llegó a un acuerdo con las directivas del Deportivo Cali y anunció su salida del equipo 'azucarero', este miércoles, el técnico argentino se despidió del club en su última rueda de prensa, donde explicó, entre otras cosas, las razones de su salida:

"Dejo la institución por conceptos básicos de dignidad. Los números fueron muy buenos. Somos el mejor local en todo el año y el segundo equipo más goleador del fútbol colombiano. jamás los directivos tuvieron injerencia en mis alineaciones. Eso corrió por cuenta mía. Mi futuro es incierto. Esta decisión no tiene nada que ver con mis ofertas. Dejo al Cali por convencimiento y por mi dignidad" expresó.

"Por dignidad me refiero a los principios que uno sigue como persona. Cuando veo que mis principios están siendo salpicados por algo que no me gusta, tomo decisiones. No tiene nada que ver si tengo ofertas ni es un tema económica" añadió.

Sobre su relación con la hinchada y el deseo de un nuevo título liguero, el argentino comentó: "La verdad me duele no responder al clamor de la gente porque me quedara. Me llevo una sensación de amargura. No es fácil de conseguir lo que conseguimos: clasificar a los dos cuadrangulares y llegar a la final de la Copa Colombia".

Sobre Marco Caicedo, quién hace poco comentó que el técnico no había tenido buena comunicación con la dirigencia, Pusineri sentenció: "La realidad es que cuando yo tuve la primera charla con el Deportivo Cali, obviamente no conocía la institución y muchas cosas acepté porque no las conocía. A los futbolistas los conocí en el primer semestre y ya sabía sus capacidades".