Mea culpa, Marcelo Gallardo se recrimina por lesión de ‘Juanfer’ Quintero

Una sensible baja tendrá River Plate de cara a la final de la Copa Argentina ante Central Cordoba. Se trata del volante colombiano Juan Fernando Quintero, quien sufrió una distensión en el de la pierna izquierda.

Ante esto el Director Técnico del equipo argentino asumió la responsabilidad de la nueva lesión del jugador en rueda de prensa, "Lo de 'Juanfer' lamentamos que haya pasado, me lamento yo y también me hago ese reclamo porque yo sabía que no estaba para exigirlo más de lo que se exigía".

El 'muñeco' analizó que la lesión seguramente surgía por la falta de ritmo del jugador y la exigencia del partido que jugó ante San Lorenzo en la última fecha del fútbol argentino. Además manifestó que la decisión de que jugará desde el inició se dio porque Quintero manifestó sentirse en optimas condiciones.