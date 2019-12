[Video] No es hora de candidaturas emergentes: Duque al procurador Carrillo

El presidente Iván Duque, ha dicho en reiteradas ocasiones que en medio del paro nacional no se deben buscar réditos políticos porque hay quienes quieren apoderarse de las marchas.

Por esa razón Duque, le respondió al procurador Fernando Carrillo, quien en las últimas horas lanzó críticas y sugerencias al mandatario en un tono que ha sido interpretado como de presidencial.

“Estos no son espacios para las vanidades presidenciales, ni para liderazgos individuales, ni para candidaturas emergentes, posibles, futuras o inmediatas, este tiene que ser un espacio donde todos tengamos la capacidad de hablarnos con sinceridad, y darnos cuenta cómo podemos acercarnos a la posición del otro. Eso es lo que yo busco, lo que busco todos los días, no hay un solo día en que me levante sin nada distinto a querer acertar en beneficio de los colombianos”, dijo Duque.

Diplomáticamente el mandatario le pidió al procurador no hacer política con el paro nacional y menos desde su cargo en el Ministerio Público ya que Carrillo manifestó que Duque tenía problemas de gobernabilidad y le sugirió cómo corregir ese error.

Desde el Centro Democrático manifestaron que Carrillo, no tiene dentro de sus funciones en la Procuraduría dar sugerencias a los presidentes de la República.

