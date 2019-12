¿Irá a la cárcel? Nuevo video de ‘Epa’ en redes genera controversia

"Me desilusiona los medios de comunicación porque para destruir, criticar y boletear si son buenos. Pero para recolectar juguetes o dinero para los niños de las fundaciones no hacen ningún aporte, no me viralizan", dijo en un nuevo video Barrera.

Recordemos que un juez de control de garantías dictó medida no privativa de la libertad contra ella por cuenta de los actos vandálicos contra la estación Molinos de Transmilenio donde rompió una de las puertas y el lector de tarjetas del sistema de transporte.

Tampoco podrá usar sus redes sociales, dar declaraciones a medios de comunicación y presentarse cada 30 días ante los juzgados y pagar una multa de más de 8 millones de pesos.

Sin embargo, en Instagram se dio a conocer un nuevo video en el que "viola" de alguna manera ese principio, a pesar de no ser desde su propia cuenta. Al final de su comentario, dijo que “ellos acaban conmigo o yo acabo con ellos”, haciendo referencia a los medios de comunicación.