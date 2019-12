María Valverde:"No follo tanto como me gustaría, pero me masturbo bastante"

'Araña', es la última cinta del chileno Andrés Wood y María Valverde es su protagonista. Y es que durante una entrevista, El presentador David Broncano le preguntó sobre el número de relaciones sexuales que había tenido en el último mes.

Muy segura y con total tranquilidad respondió: -"No follo tanto como me gustaría, pero me masturbo bastante", dijo sin dar la cifra exacta.

Y explicó la razón por la que lo hace tan frecuentemente: -¿Sabes por qué me masturbo bastante?, Cuando tienes relaciones generas una hormona que se llama oxitocina".

Entre tanto, justificó su respuesta diciendo que al producirse, se tienen más deseos de tener sexo y es muy buena para el sistema inmunológico.

"Los médicos deberían recetar follar", destacó en medio de risas.

Este fue el momento en el programa 'La Resistencia' que compartió en redes sociales:

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.