Invima niega haber recibido denuncia de leche alterada

Tras la denuncia hecha en Caracol Radio por Roberto Ramírez vocero de Demogan, quien afirma que tras varias investigaciones determinaron que empresas como Gloria Colombia S.A., Compañía Lechera el Mortiño S.A.S, Lácteos la Esmeralda S.A.S, Productos Alimenticios el Recreo S.A.S, Alimentos del Valle S.A., Doña Leche Alimentos S.A., Parmalat Colombia Ltda., Productos Lácteos Colfrance y Laktoland S.A.S. están comercializando lacto-sueros como leche, el Invima se pronunció.

Carlos Alberto Robles, director de Alimentos y Bebidas del Invima, aseguró a este medio de comunicación, que el instituto actualmente no ha recibido formalmente esta denuncia. Además, informó que, en Colombia, por ser el lacto-suero una materia prima y no un alimento procesado, no se necesita de registro sanitario, aunque sí debe contar con un permiso para ser importado y distribuido en el país.

El funcionario, manifestó que las empresas interesadas en importar lacto-sueros al país, deben contar también con una ficha técnica del producto, expedida por el fabricante y una relación de los establecimientos a los que se destinará la materia prima. La reglamentación sanitaria colombiana establece que todo lacto-suero ingresado al país debe tener como mínimo una vida útil de 12 meses.

El Invima enfatizó en que para poder determinar un resultado positivo o negativo frente al contenido de lacto-suero, se necesita de una técnica analítica muy precisa. Ante esto, según Robles, el instituto está realizando capacitaciones a técnicos de laboratorio en el exterior, para poder fortalecer este componente en el año 2020.

“Es importante anotar que el lacto-suero no es un producto fraudulento, ni que signifique un riesgo para la salud pública. Lo que hay que destacar es que no se puede engañar al consumidor, diciéndole que es leche. En Colombia está prohibida la adición de lacto-suero a la leche entera, también está prohibido el re-empaque de leche en polvo”, aseguró el director de Alimentos y Bebidas del Invima.