Arias a Julián Román: “No soy el criminal que usted cree que soy”

En los últimos días el actor Julián Román, ha lanzado una serie de ataques en contra del exministro Andrés Felipe Arias, y en su cuenta en Twitter asegura que el Centro Democrático está promoviendo una ley que generará “impunidad” en el país y en varios vídeos invita a los colombianos a salir a las calles para protestar en contra de esa iniciativa, que según Román, beneficia solamente a Arias.

Sin embargo el actor, al parecer, no ha leído el articulado del proyecto porque allí se habla de la doble instancia para aforados y cobijaría a cerca de 200 personas que fueron condenadas en única instancia por lo que podrían pedir una revisión ante la Corte Suprema de Justicia en donde se determinaría si se ratifica la condena o se absuelve al procesado. Sin embargo la iniciativa no contempla en ninguno de sus artículos una libertad ante la petición de revisión del proceso.

“Lo saludo desde mi lugar de reclusión. Para su tranquilidad quiero que sepa que, por motivos muy complejos de seguridad personal, paso la mayor parte del tiempo confinado a una habitación sencilla del pabellón habilitado para reclusos en una unidad militar. Sólo veo a mi esposa e hijos durante los horarios dispuestos por el reglamento, reglamento que procuro respetar al pie de la letra”.

Arias agregó que “ fui informado de una serie de ataques que usted ha desatado en mi contra con ocasión de un proyecto de ley que los medios de comunicación coloquialmente denominan con mi nombre. Julián, no soy el criminal que usted cree que soy. Se lo digo desde la paz interior de quien se sabe inocente. Se lo digo despojado de odios y con sumo respeto por usted como ser humano”.

En el relato Arias le explica al actor que fue condenado “injustamente por un delito que no cometí, en medio de un proceso judicial colmado de anomalías, abusos y violaciones a mi derecho de defensa y al debido proceso. No pierda de vista que algunos de los Magistrados que me condenaron están siendo enjuiciados por pertenecer a una red de extorsión en la justicia”.

Indica que “he pagado más años de cárcel que cualquiera de quienes han reconocido delitos de lesa humanidad y han sido perdonados por el Estado. Buena parte de ese tiempo lo pasé en una celda de 2x3 metros en una peligrosa prisión de los Estados Unidos. Sobreviví únicamente porque el Creador me protegió”.

Además le dice que en el país las leyes no llevan nombres de las personas y que el proyecto en trámite sencillamente garantiza el derecho humano fundamental a impugnar una condena a quienes no han tenido esa posibilidad. Además le pide leer lo aprobado para que se dé cuenta de que el proyecto fue el presentado por el senador Roy Barreras, “con quien usted , a diferencia mía, comparte ideario político”.

