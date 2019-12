Iván Lalinde recuerda a Lina Marulanda con emotivo mensaje

El presentador Iván Lalinde se unió a la tendencia #TBT con un emotivo recuerdo de su amiga Lina Marulanda, quien se suicidó en el año 2010.

En el emotivo mensaje Lalinde recordó a la empresaria y afirmó "Ella nunca me abandona... siempre la siento a mi lado, en mis momentos complicados, ella aparece y me da fuerza, en los de soledad yo siento que me acompaña, en los de alegría ella es cómplice... en fin, Lina es mi ángel siempre".

La publicación, que contaba con tres fotografías de Marulanda y Lalinde en varios momentos, generó gran reacción entre los seguidores del presentador, incluso varios personajes de la farándula colombiana comentaron corazones y abrazos.

