"The Irishman", la mejor película del año

Al español Antonio Banderas como mejor actor por su papel en el filme de Pedro Almodóvar "Dolor y Gloria".



Además, los hermanos Ben y Joshua Safdie han logrado el premio a la mejor dirección por "Uncut Gems", un drama protagonizado por Adam Sandler, Kevin Garnette e Idina Menzel sobre la historia de un propietario de una joyería ubicada en el barrio de los diamantes de la ciudad de Nueva York que se ve obligado a enfrentarse a un importante robo.



Los premios, que cuentan con doce categorías, han galardonado asimismo a Lupita Nyong'o como mejor actriz por "Us", dirigida por Jordan Peele; a Laura Dern como mejor actriz de reparto por "Marriage Story" y "Little Women"; a Joe Pesci como mejor actor de reparto por "The Irishman"; y a la película surcoreana de Bong Joon-ho "Parasites" como mejor filme extranjero.



En la categoría de guion, los críticos han decidido premiar a Quentin Tarantino por "Once Upon a Time in Hollywood", largometraje protagonizado por Brad Pitt y Leonardo Di Caprio que se adentra en el cambio del Hollywood antiguo al moderno, en la secta liderada por Charles Manson y en la figura de Sharon Tate, actriz y exmujer del director de cine Roman Polanski que fue asesinada por el clan de Manson.



En cuanto a mejor película novel, "Atlantics", del senegalés Mati Diop, ha sido la ganadora en esta categoría.



Cada año, el grupo de críticos que conforma el Círculo se reúne para votar las que consideran mejores obras y actuaciones del año, en unos premios que también cuentan con categorías para galardonar a la mejor película animada ("I lost my body", de Jérémy Clapin), la mejor película de no ficción ("Honeyland", de Tamara Kotevska y Ljubo Stefanov) y mejor fotografía (Claire Maton, "Retrato de una mujer en llamas").



El Círculo de Críticos de Nueva York se fundó en 1935 y está compuesto por periodistas de medios especializados en cine que trabajan para prensa tradicional, revistas o publicaciones en línea.

