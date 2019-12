“Ustedes no me traen la comida, no se crean el cuento de las redes"

En un video publicado en IGTV dijo que se le gusta “perderse” de las redes sociales porque dijo que tiene pavor por lo que puedan escribir.

Uribe le contó a sus seguidores y que hace un mes llegó a Colombia para continuar con sus negocios y su nueva faceta como mamá. Recibió una llamada, en la que dijo un periodista quería hablar con ella sobre los rumores que circulaban sobre ella.

“Nadie tiene porque opinar sobre tu vida. No le puedes agradar a todos , no trates de complacer a todo el mundo”, dice en una parte del video sobre los constantes ataques que ha recibido en las plataformas digitales.

Su representante es la persona encargada de manejar sus redes sociales y llegó al punto de no saber las contraseñas para no tener ningún tipo de contacto.

“No se crean el cuento de las redes sociales”, afirmando que todos están creciendo por este medio y lo usan para alegar y destruir a los demás.

Entre otras cosas, fue crítica en ponerle freno a los comentarios, porque al fin y al cabo le debe importar a las personas que escogió para toda su vida. “Ustedes no me traen la comida, no se crean el cuento”.

No se pierda el video completo:

