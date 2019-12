¿Y quiénes son los candidatos al puesto de Fiscal?

Empezamos con Clara María González, abogada de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en Derecho Administrativo, es experta en derecho electoral y civil, fue árbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá y desde el 21 de agosto del 2018 se desempeña como secretaria Jurídica de la Presidencia.

Francisco Barbosa, quien desde agosto del 2018 es el Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, estudió Derecho en compañía del presidente Iván Duque en la Universidad Sergio Arboleda. Es especialista en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones, máster en Historia y tiene un doctorado en Derecho Público. Igualmente, ha sido asesor legal externo del Banco Mundial.

Y la tercera opción es Camilo Gómez, abogado de la Universidad Javeriana, actualmente está al frente de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica de la Nación y enfrentó la millonaria demanda que el Estado le ganó a Odebrecht.

Lo curioso del caso es que ninguno de ellos es penalista aunque en la Fiscalía se maneja derecho penal. Cabe aclarar que este no es un requisito de ley para postularse al cargo. De hecho, varios de los ex fiscales generales, incluido Martínez, no eran expertos en esa rama del derecho.