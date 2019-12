La Constitución entra en escena en el juicio a Trump

Los tres juristas citados por los demócratas y el que fue llamado a testificar por los republicanos no consiguieron este miércoles ponerse de acuerdo en si el presidente estadounidense, Donald Trump, ha cometido o no algún delito que pueda derivar en su destitución, en el inicio de la segunda fase de la investigación para un eventual juicio político contra él.



Los expertos en la Constitución de EE.UU. que fueron llamados por los demócratas sí coincidieron en subrayar que el Congreso debe celebrar un juicio político contra Trump, de que consideraron que abusó de su poder al pedir a Ucrania que investigase al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo por posible corrupción en ese país.



"Basándome en los testimonios y las pruebas presentadas ante la Cámara Baja, el presidente Trump ha cometido delitos que pueden usarse para su destitución, al abusar corruptamente de la Presidencia", señaló el profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Noah Feldman.



"SOBORNO, ABUSO DE PODER Y OBSTRUCCIÓN"



De los otros dos participantes citados por los liberales en la audiencia, tanto la profesora Pamela Karlan, de la Universidad de Standford, como el profesor Michael Gerhardt, de la Universidad de Carolina del Norte, coincidieron con Feldman al subrayar que Trump "golpeó a la democracia" estadounidense al pedir a un Gobierno extranjero que interfiriese en las próximas elecciones.



En su declaración, Gerhardt fue un paso más allá y aseveró que Trump ha cometido "varias ofensas" que merecen su destitución: soborno, abuso de poder y obstrucción al Congreso.



"Si el Congreso no actúa en este caso, entonces el proceso de destitución ha perdido todo significado y, junto con eso, las garantías cuidadosamente elaboradas en nuestra Constitución contra el establecimiento de un rey en suelo estadounidense", apuntó.



"Nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de nuestra Constitución y nuestras leyes", agregó.



Después de escuchar estas comparecencias, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, denunció que los tres juristas que se mostraron a favor del juicio político tienen "prejuicios" contra Trump.



"Tres de los cuatro 'expertos' en esta audiencia simulada han tenido prejuicios contra Trump. El presidente no tiene derechos en este proceso y los 'testigos' de los demócratas se decidieron mucho antes de estas audiencias", consideró Grisham en su cuenta de Twitter.

