Sin acuerdo terminó reunión y promotores de paro

Luego de tres horas de reunión no se logró un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los promotores del Comité Nacional de Paro, para iniciar el diálogo sobre los 13 puntos que pide el Comité. Se mantiene en pie la convocatoria de paro nacional para este miércoles 3 de diciembre.

Diego Molano, coordinador del Diálogo Social, dijo que sigue la conversación de la Mesa Nacional, que se volverá a reunir el próximo jueves 5 de diciembre.

“Pero en el caso particular del Comité Nacional de Paro, no podemos atender sus dos solicitudes, exigencias o garantías para este miércoles y es que no exista la presencia del Esmand y que se dé un espacio en televisión”, dijo Molano.

Reiteró que la voluntad del presidente Duque, es mantener el espacio y por eso “hemos acordado una nueva reunión el próximo jueves a las dos de la tarde”.

Por su parte Angelino Garzón, representante del Gobierno en esta mesa de Diálogo Social, afirmó que en el momento en que el presidente Duque, tome la decisión de retirar al Esmand de las marchas, prácticamente se cae el Gobierno.

“No podemos dejar totalmente descuidada la población y porque esta es una responsabilidad Constitucional, que está en manos de los gobernantes de cada municipio”, manifestó Garzón.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Diogenes Orjuela, confirmó que el paro continúa y que mañana se realizarán movilizaciones, y reiteró que serán de carácter pacifico, colorido y de ambiente navideño.

Finalmente dijo que mantienen su disposición para diálogar y llegar a un acuerdo sobre las 13 peticiones que presentaron .

