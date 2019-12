Messi: "Se acerca la retirada, Dios quiera que me queden varios años más"

El jugador argentino Lionel Messi reconoció este lunes en París, tras recoger de manos del croata Luka Modric su sexto Balón de Oro, que es "consciente" de su edad y de que "se va acercando el momento de la retirada", por lo que no dudó en pedir a Dios que le queden "varios años más" de carrera profesional.

"Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía 22 años y era impensable todo lo que estaba viviendo. Diez años después, me tocar recibir el premio en un momento totalmente diferente, con mi mujer y mis tres hijos", dijo la estrella argentina tras recoger el trofeo que entrega la revista "France Football".



"Ahora parece que el tiempo vuele y todo pasa muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de los rivales, de mi familia y de todo lo que me toque vivir", añadió Messi durante su discurso de agradecimiento.



Aseguró que en todos estos años "nunca" dejó de "soñar, de seguir queriendo crecer, de querer seguir mejorando y de seguir disfrutando del fútbol, que es lo que amo desde que tenía uno o 2 años, y Dios quiera que me queden varios años más".

Por último, "La Pulga" agradeció el trabajo de sus compañeros del FC Barcelona y calificó 2019 como "un año grandioso, más allá de ganar o perder" en el que también conquistó el premio "The Best" de la FIFA.