"El día que la gente no discrimine, muchos muertos por VIH resucitarían"

Ahí estaba Cris, postrado en la cama de un reconocido hospital universitario de Bogotá, pero con todas las ganas de levantarse y salir de allí. Tenía tantas ganas de estar vivo que nunca se le pasaría por la cabeza que moriría el lunes en la madrugada. Nunca en sus 28 años de vida llena de excesos, lujuria y alegría, se le había pasado por la mente el deseo de morir; ni siquiera cuando le diagnosticaron SIDA hace seis. “mi mundo se vino al piso, marica, yo pensé en todo: en mi novio, en mis papás, mi carrera de administración de empresas. Nunca pensé en matarme porque he pensado que eso es para los cobardes, así que decidí seguir viviendo mi vida, pero ahora con un gran peso encima”.

Cristian (o Cris, como le decían sus amigos), llevaba tres meses internado desde su última recaída, su pérdida de peso era más evidente; su aspecto macilento y blanquecino le preocupaba a todo aquel que lo veía. La única persona que no se afectaba por cómo se veía era él mismo: estaba cumpliendo bien su premisa de vivir su vida de la mejor. “Yo trataba de contarle a mis amigos, pero los primeros que se enteraron fueron mis papás. Cuando se enteraron por mis propias palabras no me dijeron nada, lloraron en silencio mientras yo por dentro hacía bulla porque sentía que me quebraba”; sus ojos amarillentos y vidriosos parecían quebrarse. No podía aguantar mucho tiempo y él lo sabía, pero no quería que se revelara su secreto a voces: estaba en sus últimas horas.

“No crea, marica, la estigmatización es tenaz incluso con las personas cercanas. Al principio mis propios amigos me negaban el saludo, un abrazo, por miedo dizque a ser contagiados; ¡por Dios! ¿A quién se le ocurre que el VIH se transmite con un saludo? Hay que ser muy cerrado de mente para pensar ese tipo de cosas. Tuve que ir al psicólogo de mi universidad porque me sentía muy deprimido, y sí, era depresión, pero la doctora me dijo que era hasta normal y que ella estaba era para ayudarme.”

“Pero menos mal los doctores no discriminan. Bueno, casi todos, porque yo tuve un amigo que estudiaba medicina y apenas le conté que tenía el virus me hizo como cara de asco y después de 15 días me dejó de escribir (a WhatsApp); eso duele y mucho, sobre todo cuando son amigos de uno, marica; yo creo que el día que Colombia deje de discriminar a la gente con VIH, resucitaría en caso de morirme”.

“Me sentía impedido, incapaz de hacer las cosas, sentía que no podía sentirme bien conmigo mismo y con los demás por mis propios medios cuando empecé a tomar antidepresivos, pero me tocaba de los naturales, así que empecé a consumir cúrcuma en todas sus presentaciones posibles”.

Su alegría al contar de las experiencias bonitas que le tocó vivir le hacía pensar que estaba en sus últimas horas. No había conmiseración a la hora de escucharlo, era todo felicidad y más cuando en plena habitación le colocaban canciones de LosPetitFellas; lo hacían sentir más vivo, sus colores rojizos en las mejillas volvían y los ojos pasaban a ser más brillantes no por tener aspecto vidrioso sino por la humedad que recubría sus pupilas: el alma se le recargaba y no solo en esos momentos, sino cuando iba alguien a visitarlo, a preguntar cómo estaba, si necesitaba algo.

Hasta el último día de su vida le encantaron las fresas, pero si comía muchas se empalagaba y había que llevarle agua. “Me encantaron desde que me las regalaba Ángel, mi primer novio. A ese man lo amaba con mi vida, pero me dejó por esto; le dio como miedo, no sé, el caso es que desde que se fue para Italia no supe más de él. Yo con él me cuidé desde la primera vez que estuvimos, pero él sabía mi condición y a los dos meses se fue”, así como se fue Cristian, sin avisar y dejando muchos mensajes: que la estigmatización de las personas con VIH es muy grande en Colombia, que el sistema de salud es negligente a menos que tengas el dinero necesario para empezar un tratamiento contra este virus y que el amor verdadero no lo conoció después del diagnóstico.

No se refugió en Dios sino en él mismo, en sus esperanzas cada vez más limitadas para vivir, pero sin olvidarse que debía ser feliz en su vida así la muerte estuviera siguiéndolo de cerca, oliéndole el cuello y diciéndole que ya era la hora.

El 25 de noviembre, Cristian Valenzuela no despertó, durmió de la manera más tranquila posible: seguro de que su vida fue llena de altibajos pero sin arrepentimientos a pesar de las orgías y de los amores que se convirtieron en la razón de su muerte. Doña Mariela, su madre, pidió que se publicara esta crónica pero sin fotografías de él, por respeto a él mismo y su familia. Hay muchos casos en Colombia como el de Cris, y hasta peor, con más dolores, peores crisis depresivas y hasta con tendencias suicidas.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud, para finales de 2018 se presentaron 28 casos de contagio de VIH por cada 100.000 habitantes en Colombia. La mayor cantidad de casos se registraron en las zonas de Quindío, Risaralda, Cartagena y Valle del Cauca.