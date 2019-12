Siempre Messi... y Ter Stegen

El argentino Lionel Messi, una vez más, como casi siempre, sacó a relucir sus galones, su zurda mágica, para ganar por primera vez al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (0-1) y con ello resguardar el liderato de LaLiga Santander, aunque igualado a puntos con el Real Madrid, que el sábado sacó adelante su partido en Vitoria frente al Alavés.

Hostil recibimiento: Pitos y cantos en el regreso de Griezmann a Madrid

DT del Porto a Matheus Uribe: "No juega por cuestión de gustos"



Entre la 'pulga' y el otro jugador quizá más influyente estas últimas campañas, el guardameta alemán Marc Andre Ter Stegen, resolvieron un encuentro con mayúsculas. De no haber aparecido la figura del argentino en el minuto 86, con un preciso disparo colocado al que no pudo responder el esloveno Jan Oblak, los puntos bien podían haberse quedado en casa, pero al Atlético le volvió a faltar gol.

Messi - Suárez - Messi y este pedazo de Gol de Leo!! 🔟 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/VVtBSZ8qch — Lupe ★ (@GuadaSena) December 1, 2019

El 'Tren' Valencia evitó actos racistas en Santa Fe



Diego Pablo Simeone sigue sin ganar en liga al Barça. Su equipo, principalmente en el primer periodo, tuvo ocasiones suficientemente claras como para haber dado un disgusto a los de Ernesto Valverde, que de no haber contado con el muro del germano y el 'botón de Messi' habrían caído a la tercera plaza tras el Real Madrid y el Sevilla.