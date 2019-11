¿Qué es un Malware?

Desarrollado por un ciberatacante, este código malicioso, al ejecutarse, tiene como objetivo invadir, dañar o deshabilitar ordenadores y dispositivos.

Según Miguel Ángel Mendoza, Security Researcher de la empresa de ciberseguridad ESET, los Malware son la primera causa de incidentes de seguridad en América Latina.

En promedio el 40% de las empresas latinoamericanas presentaron un ataque de Malware en el 2019. Además, se estima que actualmente hay más de 650 millones de muestras de códigos maliciosos en el mundo.

Una vez se ejecuta el código, el atacante puede robar, cifrar o borrar datos, alterar o secuestrar funciones básicas del ordenador y espiar sin que la víctima sepa o conceda permisos.

Lo que hay que saber

Tenga en cuenta que para que un dispositivo se infecte, el usuario siempre debe dar clic a algo, este código no se propaga automáticamente. Expertos recomiendan no navegar por páginas piratas. Es decir, sitios web que no son reales pero simulan serlo.

Para identificar las páginas piratas, el usuarios debe verificar que la url del sitio sea la original, no tenga letras o carácteres extraños y además que aparezca un "candado" como símbolo de seguridad.

Asimismo, las aplicaciones maliciosas también pueden ocultarse en otras aparentemente legítimas. Incluso, algunos códigos llegan mediante correos electrónicos en los que los atacantes ya han realizado ingeniería social. Es decir, envían datos que el usuario fácilmente puede asimilar como cercanos para posteriormente dar clic y así ejecutarse en los dispositivos.