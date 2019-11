¿Y la tarjeta? En redes sociales no le perdonan a Gerente del TM error

Debido a las constantes pérdidas económicas del sistema de transporte público, Transmilenio, como consecuencia de los bloqueos que se llevan a cabo en la capital del país. La gerente de la entidad habló con Caracol Televisión sobre el tema.

Sin embargo, la entrevista no quedó como se esperaba. Pues, en redes sociales los usuarios no le perdonaron a la funcionaria que colocara la tarjeta de pago en el lugar equivocado del torniquete.

Los memes no se hicieron esperar:

La gerente de Transmilenio ama los artículados, pero no sabe dónde mierda está el lector de la tarjeta

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/UnERYIqS7P — PeliColombianas (@Pelicolombianas) November 29, 2019

Ante las criticas, la entidad respondió a través de su cuenta en Twitter que no fue un error de la funcionaria, sino que "María Consuelo Araújo, no hizo la respectiva validación del pasaje con la tarjeta TuLlave para NO activar el Sistema"

#Atención:



En la entrevista de esta mañana en la estación Ciudad Universitaria, nuestra gerente María Consuelo Araújo, no hizo la respectiva validación del pasaje con la tarjeta TuLlave para NO activar el Sistema en ese punto que está inoperable por daños de vandalismo — TransMilenio (@TransMilenio) November 29, 2019

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.