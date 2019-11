La confesión de René Higuita sobre la Libertadores de 1989

El exarquero de la Selección Colombia y Atlético Nacional, Rene Higuita, habló para el programa LíberoVS de TycSports en Argentina sobre la Copa Liberadores de 1989, su relación con los políticos de la época y otros secretos.

"Me dice Maturana si cobra Almeida te tirás a la derecha y me regalás ese penal...¿Y los demás, Pacho? y ya después me tocó a mi solo intuir para atajar los demás penales. No los había estudiado, ahora te dan más posibilidades".

El día que René Higuita atajó cuatro penales en la final de la Copa Libertadores 1989. pic.twitter.com/3JLNXx9YU4 — TyC Sports (@TyCSports) November 29, 2019

Una pregunta muy incómoda pero divertida: "¿Cuál es su posición favorita? Yo le hago el escorpión (risas)".